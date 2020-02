Rouen. Ligue du vendredi : un apéro solidaire

Et si chaque bar de Rouen devenait solidaire ? C'est ce que propose la ligue du vendredi. "L'idée m'est venue il y a deux ou trois mois", explique John D, à l'initiative du projet et qui souhaite rester anonyme. Le principe est que "les Rouennais boivent pour les Rouennais". 1 % de la recette du vendredi des bars participants est reversé à une association locale. "Sur une recette à 1 000 €, ça fait 10 € de dons qui en coûtent 4 € en réalité, car les dons sont défalqués à 66 %", explique John D. "C'est une bière qui tombe par terre !" Mis bout à bout, chaque vendredi, et si beaucoup de bars jouent le jeu, cela peut vite représenter une somme importante. Quatorze établissements jouent le jeu pour la première, ce vendredi 7 février, dont Le 3 Pièces, le Son du Cor, le N'zo ou encore l'Underdogs.

Joey Starr en soutien

De passage à Rouen, Joey Starr n'a pas hésité à afficher son soutien au projet avec le slogan "J'ai bu, mais j'ai donné." Les dons récoltés seront reversés localement au Secours populaire du 76, sur une cagnotte spéciale qui permet aux enfants des familles les plus modestes de partir en vacances.