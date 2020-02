Rouen. Des collages géants dans la ville pour dénoncer les féminicides

Depuis plusieurs semaines, les messages s'affichent sur des murs à Rouen : "Consentement, sans oui c'est non", "Encore combien de mortes", mais aussi "Elle le quitte, il la tue". Des slogans percutants, dont chaque lettre est inscrite sur une feuille A4 et le tout est collé de nuit, en différents lieux. Derrière ces actions : le collectif Collages féministes Rouen, qui regroupe actuellement une quinzaine de personnes, essentiellement des jeunes femmes.

"Alerter les consciences"

Parmi elles, Justine* et Zoé*, deux étudiantes rouennaises, qui veulent que le message "soit vu dans la rue, que ce soit quelque chose auquel les gens soient confrontés en permanence et que l'on ne puisse pas fermer les yeux dessus". "Nous voulons alerter les consciences et montrer que, même lorsque l'on en parle moins, les violences contre les femmes continuent", poursuit Zoé.

Par cette action, le collectif voit aussi une manière pour les femmes de se "réapproprier la rue", là où certaines rues ou quartiers sont fréquentés en majorité par des hommes. Si les collages ont pour l'instant lieu à Rouen, le collectif souhaite pouvoir atteindre d'autres secteurs de l'agglomération et toucher ainsi une population plus large et de différents milieux sociaux.

Voir cette publication sur Instagram #stopfeminicides #pasunedeplus #consentement #rouen Une publication partagée par Collages Feminicides Rouen (@collages_feminicides_rouen) le 1 Févr. 2020 à 2 :56 PST

Lors de la construction des messages, le collectif s'attache à "ne pas inciter à la haine" et à "ne pas romantiser les sujets", c'est-à-dire qu'elles utilisent les termes appropriés pour qualifier les violences envers les femmes. "Nous portons aussi l'idée de féminisme inclusif et nous adressons notre message à toutes les femmes", complète Zoé. Des affiches avec les numéros de téléphone d'urgence comme le 3919 sont aussi apposées par le collectif.

Écoutez le reportage de Tendance Ouest :

Un risque étudié "Le risque n'est pas immense non plus", affirme Justine qui risque, comme les autres colleuses, une amende de 68 € si elle est prise en flagrant délit par une patrouille de police. "Nous avons des témoignages de colleuses qui expliquent qu'en disant que c'est de la colle alimentaire et du papier et que tout peut être enlevé tout de suite, la plupart du temps les policiers sont cléments." Ce n'est pas tant les policiers qui inquiètent les colleuses, mais aussi des passants qui pourraient s'en prendre à elles physiquement : "Nous recevons énormément de messages positifs, mais aussi d'autres qui peuvent être moins agréables." Pour éviter aussi tout conflit, les Rouennaises étudient les lieux pour réaliser leurs collages et privilégient des espaces qui ne gêneront pas les commerçants ou des habitants par exemple. "Notre but, ce n'est pas que des employés se réveillent le lendemain et s'embêtent à décoller, car notre but, c'est que les collages restent visibles. Sinon ça n'a pas d'intérêt", ajoute Zoé.

*Les prénoms ont été modifiés à la demande des personnes interrogées.

Pratique. Le collectif peut être contacté sur Twitter (@CollagesF_Rouen) ou Instagram (collages_feminicides_rouen).