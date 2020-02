Alençon. Des nounours chez les pompiers pour rassurer leurs très jeunes victimes

Pour la quatrième année, les sapeurs-pompiers d'Alençon et les forains s'associent pour la lutte contre la douleur et la prise en charge psychologique des enfants accidentés, blessés, malades.

Environ 80 forains, représentés par Giovani Got, ont offert une centaine de peluches, "qui vont trouver place dans les ambulances et permettront de rassurer les bambins et de mieux identifier la douleur chez les tout-petits, lors des bilans secouristes", explique le lieutenant Jean-Paul Lechevallier, chef de centre de secours d'Alençon. Et c'est avec leur camion grande échelle que les pompiers d'Alençon se sont rendus sur la fête foraine, pour aller chercher toutes ces peluches. La fête foraine se poursuit jusqu'au dimanche 16 février.