Rouen. Le centre André-Malraux a connu une profonde métamorphose

Depuis 1976, le centre André-Malraux est un lieu d'animation à Rouen, de pratiques culturelles et artistiques et de loisirs. Le centre organise et accueille des évènements en s'appuyant sur des partenaires locaux valorisant ainsi (professionnels ou amateurs) les pratiques artistiques locales. Après avoir fêté ses 40 ans, le centre avait besoin d'un toilettage profond. Comme l'a précisé Yvon Robert, lors de l'inauguration jeudi 6 février : "Il fallait rendre ce centre plus fonctionnel pour qu'il mène à bien ses nombreuses missions. Revoir l'accessibilité mais aussi l'isolation, les sols et réorganiser les espaces afin de proposer des services adaptés aux besoins". Fanny Létiche directrice du centre, a ensuite donné un aperçu des futures activités proposées.