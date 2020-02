Caen. Municipales : les Verts dévoilent leur projet

"Il faut considérer le contexte dans lequel on est. On se rappelle tous des 38°C en centre-ville cet été ou les images en feu de l'Australie. Le changement climatique, c'est maintenant." L'entrée en matière de Rudy L'Orphelin pour présenter les projets de sa liste définit clairement sa ligne : l'écologie, mais pas seulement. "Les victimes de la crise écologique sont souvent les plus démunies, nous voulons les accompagner à travers une politique de solidarité."

Pas de transports gratuits dans le programme des Verts, mais la gratuité pour les moins de 26 ans. "Cela permet de garantir une amélioration du service", indique Xavier Lecoutour. Ils veulent également un travail fini à la fin du mandat sur une ligne de tram est-ouest. Autres propositions : planter 15 000 arbres, développer la pratique du vélo avec des pistes bidirectionnelles sécurisées et créer une mini-forêt urbaine place de la République. Au niveau de la solidarité, les Verts proposent la création d'une mutuelle de santé ou encore la rénovation des logements "qui sont des passoires thermiques". Un des points clés sera la sécurité. "Il y aura une véritable police de proximité avec des patrouilles à pied", précise Rudy L'Orphelin. Tout un dispositif d'open data sera mis en place pour "accompagner et réactiver la démocratie". Cela permettra un suivi des projets et des conseils municipaux notamment.

