Caen. Enfant de guerre en Afrique et surdoué, Charles veut vivre du rap

C'est en Sierra Léone, à l'ouest de l'Afrique, que Charles a grandi. En pleine guerre civile, Charles avait déjà un rêve en tête dès son plus jeune âge. Il voulait devenir ingénieur du son. En attendant de partir pour l'Italie, puis pour la France pour suivre une formation, Charles, plume à la main, racontait sa vie sur des carnets de notes. "Quand j'étais à l'école, je pouvais lire un texte une fois et le répéter aussitôt. Les gens disaient de moi que j'étais intelligent." C'est à partir de 2017, une fois arrivé dans la cité du Chemin-Vert à Caen qu'il a commencé à mettre en voix ses lignes. À l'époque, il était mineur. Il a suivi des études en carrosserie au lycée Lemonnier, pour suivre le chemin de son père, décédé lorsqu'il était ado. "Depuis que je suis gamin, j'aime faire quelque chose de manuel et artistique."

Il retrace sa vie dans ses chansons

D'ingénieur du son au chant, il n'y a qu'un pas. Charles a choisi le rap. La rencontre avec Thibault, Killian et Baptiste, les trois autres de la bande Evergreen Empire (en référence au Chemin-Vert), l'a aidé à devenir un homme. "Les parents de Baptiste m'ont accueilli plusieurs mois, raconte ce Sierra-Léonais de 23 ans. Ils nous ont laissé la cave qui était bien insonorisée pour répéter. On a acheté nous-même nos micros et notre matériel pour créer un studio." Partis de rien, les quatre garçons ont par la suite tourné des clips vidéo dans des lieux emblématiques du coin : le musée des beaux-arts de Caen, le bar l'Orient-Express, la plage de Longues-sur-mer. "On veut montrer que l'on est d'ici", explique Charles avec fierté, connu également sous le nom "Cbrand", lorsqu'il rappe en solo. "Mes textes ne sont pas de la fiction. Je parle de ma vie et des gens qui m'entourent. Au début, j'ai fait quelques concerts à la Fonderie et dans des associations africaines." Étape par étape, Cbrand a gagné le cœur d'un producteur l'an dernier. De là est sorti son premier titre Young Lad, son premier featuring We the best avec "Bastos", un des membres du groupe, et bientôt un second album The Reform. "J'ai aussi lancé ma chaîne officielle, avec déjà plus de 600 abonnés. Je suis étonné de l'ampleur que cela prend rapidement." Pour Thibault, ce n'est pas un hasard. "Charles n'arrête jamais de créer. Il peut passer du RnB au reggae, au rap jusqu'au zouk. Il existe de nombreux talents à Caen, et Cbrand en fait partie." Et comme le rap rime forcément avec les textes, Charles prévoit de sortir un livre en même temps que l'album. "J'expliquerai tout ce que j'ai vécu en Sierra Léone avant de voyager", dit-il, sans manquer d'ambition. "Pourquoi pas aller au Zénith, au Cargö ou à Beauregard !"