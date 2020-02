Manche. Granville Terre et Mer défie Venise et son Carnaval !

Alors que la 146e édition du Carnaval de Granville approche, du vendredi 21 au mardi 25 février, l'office de tourisme de Granville Terre et Mer a décidé de défier "gentiment" le carnaval de Venise en organisant une battle sur les réseaux sociaux. "Le Carnaval de Venise et le Carnaval de Granville ont tous les deux des origines très lointaines liées aux traditions. C'est donc avec un grand respect de traditions et valeurs communes, et une certaine note d'humour, que la Destination Granville Terre et Mer a décidé de défier Venise et son Carnaval face au Carnaval de Granville", indique l'office de tourisme

Grande parade nautique de bateaux traditionnels à Venise ou grande cavalcade de chars en centre-ville de Granville ? Concours de masques et costumes sur la place Saint-Marc ou défilé "ça tire" en musique ? Spectacle du "Vol du Lion" ou jugement et exécution de Sa Majesté dans le bassin à flot ? Aux internautes de choisir ! Pour voter, rendez-vous sur la page Facebook Destination Granville Terre et Mer dès ce vendredi 7 février à 12 heures tapantes.