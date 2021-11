Alençon. La visite du secrétaire d'État Olivier Dussopt aux fonctionnaires et aux élus

Deux tables rondes étaient, ce jeudi 6 février, à l'agenda d'Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des comptes publics, à Alençon.

À son arrivée il a été accueilli par une soixantaine de manifestants (selon la police) massés devant la Cité administrative. Mais c'était là son 31e exercice de pédagogie sur le terrain, et il en faut davantage pour perturber le secrétaire d'État. À son programme le matin : une table ronde avec des agents publics ornais, "sur la transformation de la fonction publique", précise Olivier Dussopt, notamment sur les questions de formation des agents. "La volonté du gouvernement est de réorganiser les services publics pour qu'ils puissent décider localement sans en référer à Paris. Et d'ainsi accélérer les décisions."

L'après-midi, mais cette fois en préfecture, ce qui a permis d'éviter les manifestants, le secrétaire d'État a rencontré des élus locaux sur la suppression et la compensation de la taxe d'habitation. 80 % des contribuables ne la paient déjà plus et, à partir de cette année, la dégressivité va débuter pour les tranches les plus hautes. Plus personne n'en paiera en 2023, "de quoi rendre du pouvoir d'achat", souligne Olivier Dussopt. Préalablement, le secrétaire d'État avait rencontré les parlementaires ornais, alors que la veille au soir, ceux-ci s'étaient fendus d'un communiqué expliquant qu'ils auraient préféré cette visite après les élections municipales.

Les parlementaires ont rappelé à Olivier Dussopt les difficultés des territoires ruraux au niveau des services publics, des voies de communication, des finances publiques. "Nous sommes là pour défendre notre territoire", insistent les députés de l'Orne Joaquim Pueyo (NG) et Jérôme Nury (LR). Ils réclament davantage de solidarité entre les grosses métropoles et les territoires ruraux.

Mais si Olivier Dussopt était à Alençon, c'est aussi parce que la ville fait partie des 418 qui ont candidaté, et des 50 à avoir été retenues pour accueillir une délocalisation en 2021 d'agents publics actuellement implantés en île de France, dont 3 000 de finances publiques. "Le dispositif préparatoire à cette arrivée se mettra en place dès l'été 2020, avec le calibrage pour déterminer combien arriveront ici par transfert ou directement en sortie des deux écoles des finances publiques", explique le secrétaire d'État.

Enfin, petite parenthèse privée pendant sa pause déjeuner. Le secrétaire d'État LREM est allé soutenir la candidature d'Emmanuel Darcissac pour les élections municipales à Alençon. "Nous avons besoin d'être en confiance avec nos territoires", a-t-il justifié.