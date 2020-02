Hérouville-Saint-Clair. Les laboratoires Gilbert rachètent Bébisol, Arthur et Lola et Sanodiane

Les laboratoires Gilbert, qui viennent d'inaugurer un nouveau site de production à Hérouville-Saint-Clair, se renforcent avec le rachat de trois marques : Arthur et Lola - célèbre pour ses parfums bébés -, Bébisol et Sanodiane.

Les deux premières vont permettre au groupe normand de conforter sa position de leader dans le secteur du bébé en pharmacie. La troisième, spécialiste des limes et ciseaux à ongles, permet à Gilbert de se hisser à la deuxième place, en volume, sur le marché de la coutellerie en pharmacie. Les trois marques ne seront pas produites directement par le groupe, qui rachète simplement le fonds de commerce. Gilbert emploie un millier de salariés et totalise plus de 200 millions d'euros de chiffres d'affaires.