Insolite. Découvrez les trois meilleurs morceaux pour faire du sport

Selon une étude qui vient de paraître dans le magazine Sciences & Vie, si vous avez besoin d'une motivation pour faire du sport, on sait que la musique est un moyen très efficace. Selon cette étude, c'est Jennifer Lopez, Michael Jackson et Rihanna qui sont dans le top 3 :

Jennifer Lopez - Jenny From The Block

Michael Jackson - Beat It

Rihanna - Umbrella

La fréquence cardiaque serait plus élevée sur le tapis de course en écoutant ces musiques-là et nous serions très motivés pour faire du sport sur Beat it de Michael Jackson en particulier.

Pour rappel, la fréquence cardiaque idéale serait comprise entre 90 et 190 bpm. Bonne séance !