Calvados. Municipales : les projets de la liste Caen en commun

Et de cinq ! Une cinquième liste à gauche, portée par le collectif Caen en commun, se lance dans la course aux municipales, faute d'avoir réussi un rassemblement après s'être "heurtée à la logique des appareils politiques et à la volonté de certains d'imposer leur hégémonie", indique Aurélien Guidi, tête de liste de Caen en commun. Cette liste "citoyenne" compte une quarantaine de noms pour l'instant. Côté propositions : la gratuité des transports publics notamment. Pour le financement, "il faudra faire des choix budgétaires". Une des pistes serait par exemple l'augmentation des prix du stationnement. La liste propose également de planter des arbres à chaque naissance et ainsi "créer un lien entre l'enfant et la nature" ou encore une alimentation 100 % bio et locale dans les cantines et maisons de retraite.

Les propositions ne s'arrêtent pas là : réformer les conseils de quartier et tendre "vers plus d'horizontalité dans la prise de décisions", réquisitionner des logements vides, remunicipaliser la régie de l'eau ou encore rendre public le service funéraire.

Découvrez ici les résultats des élections municipales 2020 à Caen.