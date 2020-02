Évreux. Prison ferme pour l'ex-soldat qui préparait l'attaque de la base aérienne

Un ancien militaire converti à l'islam a été condamné le mercredi 5 février à huit ans de prison ferme pour un projet d'attentat contre la base aérienne 105 d'Évreux en 2017. Reconnu coupable d'"entreprise terroriste individuelle", Alain Feuillerat, âgé de 37 ans, a vu sa peine assortie d'une période de sûreté des deux tiers et d'un suivi socio-judiciaire de cinq ans après sa libération, qui comporte notamment une injonction de soins.

Un projet "mûrement réfléchi"

Le tribunal a sanctionné "l'élaboration matérielle d'un projet violent à l'égard de militaires français", "mûrement réfléchie", et a considéré qu'Alain Feuillerat avait "voulu mener une action devant conduire à (sa) propre mort". Le parquet national antiterroriste avait demandé la peine maximale, dix ans d'emprisonnement assortis d'une période de sûreté des deux tiers, en répression d'un "projet criminel meurtrier".

La défense avait quant à elle mis en avant ses fragilités et son renoncement à conduire son projet à son terme. Longuement interrogé, Alain Feuillerat s'est montré volubile dans le box des détenus, tour à tour agacé, vindicatif ou quasi-mystique.

"Je voulais juste pousser un coup de gueule. Il ne s'est strictement rien passé", s'est-il défendu. Il a invoqué sa "colère" face aux souffrances des musulmans au Moyen-Orient et une "vengeance", après les "persécutions inutiles qui ont contribué à bousiller (sa) vie" : des perquisitions administratives en 2015 et 2017, à son travail et chez lui, alors qu'il était fiché pour radicalisation.

Avec AFP.