Cadeau. La ville mystère était en Egypte

Il y avait plusieurs cadeaux en jeu sur cette enquête, étant donné que les recherches se sont étendues sur de nombreuses matinées. C'est un Manchois qui remporte le gros lot ce mercredi 5 février, à savoir un pass d'un an (illimité) pour accéder à la Cité de la mer à Cherbourg-en-Cotentin, un séjour pour quatre personnes au parc du Futuroscope et également une crêpière Téfal, pour réaliser des crêpes et pancakes.

Il fallait chercher en Égypte pour trouver la bonne réponse. Sachant que la ville en question n'était pas une capitale et que sa première lettre faisait partie du début de l'alphabet, les idées se sont resserrées rapidement.

Pascal, conducteur de taxi manchois, nous a donné la bonne réponse.

Une nouvelle enquête est ouverte et d'autres cadeaux sont en jeu dès à présent. Si vous souhaitez être gâtés pour la Saint-Valentin, rendez-vous entre 9 heures et 13 heures avec Tom, sur la radio Tendance ouest, partout en Normandie, pour découvrir la nouvelle ville mystère et remporter vous aussi vos gains.