Alençon. La foire Ornexpo 2020 dévoile son thème et ses invités

La prochaine foire Ornexpo aura lieu du 4 au 9 mars à Alençon, sur le thème de la magie.

Ingrid Chauvin qui - entre autres - joue le rôle de Chloé Delcourt dans la série télé Demain nous appartient sera présente sur la foire le samedi après-midi, à partir de 14 h 30. Gil Alma et Isabelle Vitari, connus notamment pour leurs rôles d'Alain et Karine dans Nos chers voisins, seront là le dimanche au même horaire. Plus de renseignements sur foiredalencon.com