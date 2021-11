Normandie. Les destinations estivales au départ des aéroports de Caen et Deauville

Vous avez prévu de partir en vacances cet été mais vous n'avez pas encore choisi la destination ? Le panel de l'offre des aéroports de Caen et de Deauville va peut-être vous aider dans votre décision. À Caen, le programme estival vers la Corse reste identique. Des départs vers Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari seront toujours assurés d'avril à octobre par Volotea (dix vols par semaine) et Air France Hop (trois vols par semaine). "C'est un grand rendez-vous chaque année", assure Maryline Haize-Hagron, directrice de l'aéroport.

Palma de Majorque : de Caen à Deauville

D'autres destinations en métropole seront très demandées, comme Nice, chaque samedi entre avril et septembre, Lyon (nouveauté 2020), mais aussi Toulouse et Marseille, où l'offre sera renforcée. Londres sera aussi assurée, jusqu'à cinq vols par semaine. Les nouveautés pour cet été : l'Écosse et l'Irlande. À partir du 1er mai, l'aéroport proposera des vols pour Glasgow, puis pour Belfast à partir du 1er juin ainsi que vers Edimburgh à partir du 15 juin. "On avait ouvert Dublin mais à cause du temps d'escale (environ quatre heures), cela n'a pas fonctionné. C'est une bonne nouvelle de s'ouvrir à nouveau vers l'Irlande", se satisfait la direction. En revanche, les Caennais ne pourront plus partir à Palma de Majorque. Le départ se fera de l'aéroport de Deauville, par le biais notamment de tour-opérateurs. "Il s'agit notamment d'offres packaging, complémentaires à ce que l'on propose à Caen." Cette offre vers l'Espagne sera assurée par la compagnie Luxair chaque lundi, du 13 avril au 5 octobre, et par Volotea chaque mercredi, du 15 avril au 28 octobre. Les Deauvillais pourront aussi voyager pour la première fois vers la Jordanie (3 juin) et l'Égypte (2 et 16 mai). L'aéroport de Deauville propose 27 destinations différentes : Tunisie, Sardaigne, Grèce, Malte, Madère, République Tchèque, Croatie, etc.