Coronavirus : en Chine, les mesures de confinement se rapprochent de Shanghai

Un membre du personnel médical en combinaison de protection (c) attend de prendre la température des personnes qui arrivent à l'hôpital Princess Margaret, le 4 février 2020 à Hong Kong © Anthony WALLACE [AFP]

Image d'illustration diffusée le 3 février 2020 par le Centre de contrôle et de protection des maladies infectieuses montrant la morphostructure des coronavirus © Lizabeth MENZIES [Centers for Disease Control and Prevention/AFP]