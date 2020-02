Les primaires démocrates commencent dans le chaos, Trump se moque

Après un an de campagne et des millions dépensés par les candidats démocrates dans l'Iowa, première étape des primaires pour la Maison Blanche, le parti restait incapable mardi de publier le moindre résultat, un ratage technique et un désastre politique qui fait le bonheur du président Donald Trump.