Hockey. Les Dragons de Rouen s'imposent dans la difficulté face aux Pionniers de Chamonix

Le match

6-5, c'est le score final entre les deux équipes après prolongations. Après la claque reçue il y a quelques jours face à ces mêmes Chamoniards (défaite 5-1), les Jaunes et Noirs dominaient le premier tiers temps sans pour autant inscrire le moindre but. Mais il ne fallait pas attendre longtemps après le retour au jeu puisque que Loïc Lampérier ouvrait la marque en prenant son propre rebond (1-0 après 1,20 min de jeu).

Huit minutes plus tard, c'était au tour de Joël Caron de faire parler sa vitesse en supériorité numérique (2-0). Désormais bien lancés dans cette partie, les Rouennais n'étaient pas sereins avec plusieurs errements défensifs qui provoquaient la réduction du score des Chamoniards par Joona Tolvanen et même l'égalisation par Matthias Terrier en seulement 1,18 min de jeu (2-2). Heureusement, Joris Bedin remettait son équipe dans le droit chemin 29 secondes plus tard pour terminer ce 2e tiers sur le score de 3-2.

Le dernier tiers allait être fou avec d'abord le break réalisé sur une déviation de Joël Caron validée après plusieurs minutes par la vidéo avant que les visiteurs ne réduisent de nouveau la marque à 4-3 par Johan Eriksson en tout début de tiers. Mikko Lehtonen, déjà très en vue pour son premier match, allait ensuite faire parler son talent en débordant coté gauche et en allant battre Sabol pour le but du 5-3. Pas résignés, les Alpins réduisaient à nouveau la marque à la 9e minute de jeu par Henric Anderson avant d'égaliser à 5-5 à 40 secondes de la fin du match par Fabien Kazarine. Les deux équipes se rendaient en prolongations et après un bon jeu à trois entre Mathieu Roy, Joris Bedin et Juha Koivisto, c'est ce dernier qui offrait la victoire à son équipe.

La réaction

Florian Chakiachvili: "Nous sommes mitigés ce soir, Chamonix reste une belle équipe mais c'est trop compliqué de gagner des matchs en prenant cinq buts à domicile, des erreurs basiques en zone défensive qu'on ne doit pas faire a ce moment de la saison donc c'est décevant. On ne doit pas perdre des points comme ça si on veut gagner des places au classement."

Prochain rendez-vous

Prochaine rencontre pour les joueurs de Fabrice Lhenry qui viennent de passer à la 3è place du classement dimanche 26 janvier 2020 toujours sur l'Ile Lacroix face aux Scorpions de Mulhouse.