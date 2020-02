Calvados. L'eau du robinet interdite à la consommation

Après les fortes précipitations de ces derniers jours, l'eau du robinet s'est colorée à Sainte-Marguerite-des-Loges et au niveau de la partie nord-est de Livarot. Le lundi 3 février, le préfet du Calvados a interdit la consommation de l'eau dans ces communes, jusqu'à ce que les analyses indiquent une eau de nouveau potable.

L'eau utilisable pour la toilette

Il est donc interdit de consommer cette eau sur la totalité de la commune de Sainte-Marguerite-des-Loges et avenue de Neuville, rue de la Pomme, rue des Myosotis, rue du Pressoir, place des Eglantines, rue des Lilas, rue des Rosiers, boulevard Timmerman, boulevard South-Molton, boulevard Robert-Piquet, RD 579 et déviation, rue du Général-Leclerc centre culturel Vimoutiers du 36 au 42 et du 31 au 55, rue Jean-Jacques-Leprince du 1 au 7 et du 8 au 16 et rue Delaplanche du 29 au 39 à Livarot. Il ne faut pas boire cette eau, se laver les dents avec ou encore l'utiliser pour la toilette des nourrissons, la préparation des aliments et la préparation des boissons chaudes et glaçons. A contrario, l'eau est utilisable pour la toilette, la douche et les W.-C.. Les abonnés sont directement informés par les collectivités ou l'exploitant qui mettent à disposition de l'eau en bouteille.