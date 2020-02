Caen. Repères

Les pièges à éviter

L'approche de la retraite est souvent l'occasion de se lancer dans de nouveaux projets. Certains ménages pensent à investir dans l'immobilier. Deux profils types se dessinent en général. Soit ils investissent pour eux et pensent à leurs héritiers ; soit ils investissent pour louer à des étudiants, "comme 80 % des cas dans le centre-ville de Caen", selon Florian Sadoux, gérant du cabinet Elitya Finances. Pour ne pas se tromper, il y a plusieurs points d'attention. "On préconise aux retraités d'investir dans des biens où la gestion est assurée par la résidence par exemple. Si le loyer est nu, la fiscalité est moins avantageuse."

Emprunter : bonne ou mauvaise idée ?

Investissement rime souvent avec emprunt. Faut-il faire un crédit immobilier quand on est retraité ? "La durée du crédit immobilier est souvent plus courte quand on est retraité. Ce n'est pas forcément la meilleure option pour un complément de revenus, explique Florian Sadoux. L'épargne peut être une solution, mais tout dépend du profil de l'acheteur."