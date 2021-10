Alençon. Tendance Live : merci et rendez-vous en 2021 !

C'était le 7e concert gratuit Tendance Live, le vendredi 31 janvier à Alençon. Les commentaires à la sortie du concert, ainsi que ceux sur les réseaux sociaux, sont unanimes pour en saluer la qualité.

Pas moins de 10 groupes durant plus de trois heures sur la gigantesque scène d'Anova. D'abord le jeune Normand Oceng Oriema, suivi d'un autre artiste en devenir : Simon. Beaucoup de trac pour l'ex-Miss France 2019, Vaimalama : ce Tendance Live était son premier grand concert, juste avant Tibz, habitué des Tendance Live. Après avoir signé des dédicaces à ses fans tout l'après-midi, Elsa Esnoult les a retrouvés sur scène. Puis la folie colorée et les rythmes endiablés de Deluxe ont enflammé Anova. Les Frangines puis Maëlle ont enchaîné, avec l'exceptionnelle prestation du groupe Tryo, accueilli sur scène par 5 000 spectateurs chantant "Bon anniversaire", le jour où le groupe sortait l'album de ses 25 ans de carrière. Comme c'est la tradition, cette fantastique soirée émaillée de cadeaux distribués aux spectateurs, s'est achevée par un DJ : The Avener, maître incontesté des musiques électroniques.

48 heures après ce concert, vous êtes nombreux à nous avoir fait parvenir des commentaires élogieux, des petits mots de remerciement qui font toujours plaisir. Rendez-vous en janvier 2021 !