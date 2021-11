Football. Le Havre-Caen : à qui le derby de Normandie ? 

Les uns collent au peloton de tête et peuvent légitimement espérer être des trois élus pour les barrages d'accession en fin de saison. Les autres sont également dans une course aux barrages, mais pour éviter ceux concernant la relégation. Cette saison, les destins des Havrais qui courent pour la montée en Ligue 1 et des Caennais qui luttent pour éviter le National, se sont séparés dès la fin du mois d'août, à l'occasion d'un match aller écrasé par les Hauts-Normands, vainqueurs ce soir-là sans coup férir (3-0).

"Lutter contre le fatalisme"

Depuis, le destin de Caen a été celui d'une équipe en difficultés, relancée psychologiquement par l'arrivée de Pascal Dupraz, mais pas suffisamment pour raccrocher la première partie de classement. Du côté des Havrais, l'après-succès à d'Ornano a été suivi de neuf matchs sans victoires, puis d'une relance à l'orée du changement d'année pour finalement se retrouver pour les Ciel et Marine, dans le wagon des équipes en course pour les barrages d'accession à la Ligue 1. Relancés par un court succès à Chambly, les Malherbistes ont repris de l'air : "Il faut lutter contre le fatalisme, on a savouré ce succès et on attaque la semaine avec un peu plus de sérénité", a lâché Pascal Dupraz le coach normand, "toutefois, je n'aime pas trop parler des autres, donc je m'en garde. Nous sommes au travail, on cherche les bons équilibres. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on fasse de meilleurs matchs." Sera-ce suffisant pour venir à bout d'un HAC privé de Pape Gueye, Jean-Pascal Fontaine et peut-être Tino Kadewere ? Pas impossible. Un derby reste un derby.

Suivez le derby Le Havre-Caen en direct et en intégralité sur l'antenne de Tendance Ouest à partir de 19 h 50, le vendredi 7 février.