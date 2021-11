Les échos de campagne à Caen. Des réunions dans les quartiers, une septième liste à Caen

Caen au Cœur

dans les quartiers

À Caen, la liste emmenée par le socialiste Gilles Déterville (photo) a prévu d'organiser quatorze réunions publiques dans les quartiers. "Le but, c'est de faire infuser notre projet et de faire remonter l'expertise de nos concitoyens qui y vivent", éclaire le candidat. Parmi les propositions, pour "revivifier les conseils de quartiers", un budget participatif dédié. Deux grands meetings sont aussi prévus : le 27 février avec la sénatrice Marie-Noëlle Linemann, membre de la Gauche républicaine et socialiste et le 5 mars au centre de congrès, en présence d'Olivier Faure, premier secrétaire du PS et de Guillaume Balas, coordinateur de Génération.s.

Caen en commun lance sa campagne

À Caen, les électeurs auront l'embarras du choix au premier tour. Une septième formation entend bien réunir les 55 noms nécessaires : l'association Caen en Commun. "Il y a un an et demi, nous avons lancé une initiative citoyenne en vue de porter un programme écologiste et solidaire, indique Aurélien Guidi, membre de Caen en Commun, mais nous nous sommes heurtés aux logiques des appareils politiques." Ce professeur de français et histoire-géo de 35 ans va donc conduire une liste citoyenne, dont la composition et l'organisation seront définies le samedi 8 février, à 9 h 30, à la maison de quartier Vaucelles.

Revoilà Mickaëlla Sady

On l'avait quittée en mai dernier, juste avant son tout premier vote. À 17 ans, Mickaëlla Sady était alors la plus jeune candidate de France aux élections européennes, 8e sur la liste du Parti fédéraliste européen. Pour le scrutin municipal, la jeune femme emmènera Hérouville-Saint-Clair, mon avenir, liste "écologiste, républicaine et citoyenne". Elle sera composée notamment de sympathisants du Parti animaliste qui avaient appelé les citoyens à s'engager dans la campagne il y a quelques semaines.