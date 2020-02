Normandie. Protection de l'enfance : l'Eure, seul département normand aidé par l'État

Places en foyers, interventions chez les familles en difficultés, meilleur accompagnement des enfants placés handicapés : 30 départements bénéficieront en 2020 d'un soutien financier en faveur de la protection de l'enfance. Parmi eux, le département de l'Eure est le seul pour la Région Normandie.

Cette Stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance a été signée ce lundi 3 février, en présence d'Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de la Protection de l'enfance. 62 départements s'étaient portés candidats pour cette première vague de contractualisation dotée d'une enveloppe de 80 millions d'euros.

En 2021 puis en 2022, une trentaine d'autres départements devraient bénéficier de la même démarche, conformément aux ambitions de la Stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance, présentée au mois d'octobre par le gouvernement.

Avec @SebLecornu et @LehongrePascal signature du protocole d'accord entre l'État et le département de l'@EureenNormandie sur la Stratégie nationale de prévention et de #ProtectionDeLEnfance. pic.twitter.com/0xc598q3jn