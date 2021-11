Nationale 1. Les Vikings de Caen sont prêts à écrire une autre histoire

7 septembre 2019. Fraîchement relégué de Proligue, le Caen Handball démarre sa "saison d'après" en recevant Gonfreville l'Orcher, au Palais des Sports. Battus d'entrée d'un but, les Vikings calvadosiens vont alors enchaîner quatre revers en cinq sorties et plomber leur phase aller. C'est donc à la poursuite des points perdus que les protégés de Roch Bedos, revenus depuis au 6e rang, vont attaquer leur phase retour cette fois du côté de Gonfreville, samedi 8 février à 20h30. "Cette saison n'est pas morte, assure le président caennais, Thomas Lamora. On recommence par quatre matchs importants et dans cette phase retour, on va recevoir tous les clubs en capacité de montée." Studieux pendant la trêve, les Vikings sont notamment allés gagner à Saint-Marcel-Vernon en amical et ont appris la pénalité de 12 points, infligée à Grenoble. Si elle ne bouge pas en appel, cette sanction laisse seuls Vernon, Angers, Sarrebourg et Caen, seuls clubs qui disposent du statut VAP offrant le droit à la montée en fin de saison. Quatre, pour deux places. Autant dire que rien n'est joué.