Rouen. Normannia : 4e édition pour le salon médiéval et fantastique de Rouen

En quelques années, le salon organisé par la Fédération Française Médiévale s'est imposé comme une référence. Avec 10 000 visiteurs attendus cette année, la fédération qui regroupe de nombreuses associations de défense du patrimoine et de promotion culturelle annonce un salon d'une ampleur exceptionnelle où se retrouvent des spécialistes de la reconstitution, des artisans et des professionnels du spectacle : "L'offre est de plus en plus diversifiée, se réjouit Jimmy Blin, trésorier de la fédération, une cinquantaine d'animations en continu sont prévues." Lancée de hache, démonstration de béhourd (combat médiéval), concert de musique ancienne, espace de jeu pour les plus jeunes ou séances de contes mais aussi un programme de conférences pour les plus curieux. "C'est également un immense marché médiéval, souligne Jimmy, où l'on peut se procurer des produits insolites : des cottes de mailles, des grimoires ou même des fées !"

Pratique. 15 et 16 février au Parc Expo de Rouen. 4 à 7€. federation-française-medievale.fr