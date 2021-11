Caen. Construire sa maison : comment ça se passe ?

Les critères de chacun sont très différents pour choisir sa maison. La solution est parfois de faire construire le bien de ses rêves, seulement ce n'est pas toujours évident de savoir par où commencer. Julien Caffier, chef des ventes dans le secteur de Caen-Lisieux du groupe Geoxia, nous aide à y voir plus clair. "Pour commencer, il y a trois choses à faire : identifier le secteur, faire un état des lieux de ce qui est voulu : le nombre de chambre, le système de chauffage, etc. Et établir une enveloppe, si ce n'est pas déjà fait."

Une fois ces choix réalisés, place à l'étape administrative. Le client devra signer un CCMI (Contrat de construction de maison individuel), déposer une demande de permis de construire et déposer un dossier de financement à la banque. "Cette période administrative peut durer de deux à cinq mois." Il faudra par la suite faire une mise au point technique. "Ce sera le moment de valider les matériaux, l'endroit où vont se trouver les prises électriques par exemple, les sorties d'eau, etc. C'est le moment de passation entre le service commercial et le service en charge des travaux." Après ça, les travaux commencent, "avec cinq visites obligatoires et le paiement va se faire au fur et à mesure de l'avancement des travaux".

Du neuf en un an

Pour avoir sa maison finie, il faudra compter environ douze mois pour du plain-pied et seize mois avec étage. "En général, une fois les clés remises aux propriétaires, il reste le sol des chambres à faire, la peinture et la cuisine. Ce sont des choses que les propriétaires aiment bien faire et mettre à leur goût, mais ça peut également être fait avant qu'ils emménagent." Le jour de la livraison, "il restera environ 5 % de la maison à payer."

"Il y a plusieurs avantages à faire construire sa maison : elle est neuve, comme on la voulait, plus écologique et globalement moins chère."