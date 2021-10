The Vaccines sortent The Vaccines Come Of Age

Sortie de l'album The Vaccines Come Of Age de The Vaccines

3/4 septembre

Europe/ Etats-Unis



Le groupe de rock indé The Vaccines s'apprête à sortir son deuxième album, qui fait suite à What Did You Expect From The Vaccines. Le groupe a déjà dévoilé les singles No Hope et Teenage Icon, tirés de leur prochain album.

www.thevaccines.co.uk



Bestival

Du 6 au 9 septembre

Île de Wight (Royaume-Uni)



Lancé en 2004, Bestival est réputé pour sa programmation musicale alternative et son esprit indépendant. Au programme cette année, Stevie Wonder, New Order, The xx, Justice, Sigur Ros, Friendly Fires, Hot Chip, Frank Ocean et Major Lazer. Le pass quatre jours est vendu 180£ (225€).

2012.bestival.net



Bonn Beethovenfest

Du 7 septembre au 7 octobre

Bonn (Allemagne)



Ce rendez-vous annuel en l'honneur de Beethoven est organisé dans la ville natale du célèbre compositeur. Cette année, il accueillera Daniel Harding à la tête du Filarmonica della Scala et Christine Schäfer y interprétera des titres de Strauss. Prix variables selon les concerts.

beethovenfest.de



Sortie de l'album Tempest de Bob Dylan

10 et 11 septembre

Royaume-Uni/Etats-Unis



La légende du folk Bob Dylan s'apprête à sortir son 35e album studio, Tempest, chez Columbia Records, avec dix morceaux inédits. Cette sortie coïncide avec le cinquantenaire du premier album de Dylan.

www.bobdylan.com



Sortie de Babel, de Mumford and Sons

21/24/25 septembre

Europe/Royaume-Uni/Etats-Unis



Le groupe de folk rock anglais s'apprête à sortir un nouvel album, disponible en précommande sur son site.

www.mumfordandsons.com



Sortie de Red, de Taylor Swift

22 octobre

International



La chanteuse américaine prépare la sortie de son quatrième album studio, intitulé Red. Elle a déjà dévoilé son single phare, We Are Never Ever Getting Back Together, disponible en téléchargement sur iTunes depuis son site.

taylorswift.com