Rouen. La Finland et la Russie, grands gagnants de la 26e édition de la French Cup

Depuis 1994, la Patinoire Guy Boissière de l'Ile Lacroix accueille la French Cup, la compétition internationale de patinage synchronisé.

Du 30 janvier au 1er février, 28 équipes internationales de patinage synchronisé étaient présentes pour la 26e French Cup.

Cette année, 12 nations présentes avec 11 équipes Séniors, 14 Juniors et 3 novices, comptant près de 600 sportifs sur cette compétition. Parmi ces équipes, la France représentée en Séniors par les Zoulous, et en Juniors par les Chrysalides, les Zazous et les Normandes de la team Jeanne d'Arc.

Retour sur la compétition

Chez les plus jeunes, les Novices, les Finettes de Finland remportent la compétition devant d'autres finlandaises, les Starlights et pour clôturer le podium, les anglaises de Ice Dream.

Chez les Juniors, la Russie domine la compétition avec les Junost, puis vient 2 équipes finlandaises, les Dream Edges et les Musketeers.

Concernant les Équipes Françaises : La Team JDA cumule 126,92 points et termine à la 10e place, devant les Chrysalides, 11e avec 104,89 et les Zazous, 12e avec 92,78.

Chez les Seniors, c'est un doublé finlandais avec les Helsinki Rockettes en tête, suivies par les Marigold Ice United et les Supremes du Canada à la 3e place. Les Zoulous Francais terminent à la 7e place.