Rouen. Le Rouen Normandie Rugby à 1 point de la victoire

Mal engagé dans le championnat de ProD2, le Rouen Normandie Rugby a de plus en plus de pression si les joueurs de Richard Hill veulent rester dans le championnat Pro.

Ce vendredi 31 janvier, face à Béziers, les Lions avaient investi le Stade Diochon pour l'occasion.

Le match

Les Rouennais ouvrent le score sur une pénalité à la 8e minute mais sont rattrapés par Béziers. Les 2 équipes enchaînent les pénalités et Rouen sort du lot à la mi-temps avec un score de 9-6.

Mais de retour des vestiaires, les biterrois marquent un essai (transformé) et prennent les devants 9-13. Par la suite, les Rouennais profitent de 2 pénalités pour repasser devant 15-13 mais enchaînent une course aux points dans la dernière partie de la rencontre, à coups de pénalité, chaque équipe passe devant l'autre, mais à ce petit jeu, Rouen manque de temps et Béziers marque une dernière pénalité à la 80e minute.

Le Rouen Normandie Rugby s'incline une nouvelle fois 18-19.

Au classement, les Rouennais restent ancrés à la 15e place avec 25 points, 5 victoires pour 14 défaites. il leur faut 4 points pour revenir sur Aurillac et enfin sortir de cette zone de relégation.

La prochaine rencontre aura lieu à Oyonnax, le 14 février, face au 4e du classement. À l'aller, les Lions s'étaient inclinés 28-3.