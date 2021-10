Caen. Méconnaissable, le Caen Basket Calvados s'incline à Challans

Vendredi 31 janvier, le CBC se déplaçait sur le parquet de Challans. Il s'est incliné 68 à 54. Les Caennais, qui viennent de se relancer après avoir battu Lorient la semaine dernière, avaient donc pour objectif d'enchaîner une deuxième victoire de rang. Cela aurait permis aux Cébécistes, 5e de Nationale 1, de creuser d'avantage l'écart avec Challans (6e) et de conforter un peu plus leur place pour la poule principale de la seconde phase de la saison.

Le match

Dans le cadre de ce match très important, il aura fallu quelques minutes pour que les deux équipes se rodent.

En effet, beaucoup de déchets empêchent les uns ou les autres de décoller et de prendre un avantage. C'est finalement les Caennais qui en profiteront pour passer devant (16-10, 10'). Le deuxième quart-temps tiendra toutes ses promesses avec d'avantage de réussite.

Les Cébécistes, plus intéressants au shoot, creuseront légèrement l'écart (28-18, 17').

Un troisième quart-temps fatal

Malgré un retard de dix points, Challans n'a pas lâché l'affaire et le troisième quart-temps catastrophique des Normands a permis aux Vendéens de continuer à y croire. Incorrigibles, les joueurs de Fabrice Courcier sont totalement passés à côté de leur deuxième mi-temps.

Ils n'auront inscrit que six points en dix minutes. Mené 45-39, Challans ne laissera rien aux Caennais et creusera même l'écart pendant tout le quatrième quart-temps, face à des joueurs qui vont faire preuve de moins de rigueur défensive. Les Cébécistes finissent par s'incliner 68-54 et laissent l'espoir à Challans de revenir au classement.

La fiche technique

Challans - Caen : 68-54 (10-16, 18-17, 17-6, 23-15)

Challans : Départ : Harris 13, Turpin 7, Gentil 13, Bichard 5, Douillet 13. Banc : Boucaud 6, Diakite 2, Aboudou 2, Duro 5, Conde 2. Entr : A.Michon

Caen : Départ : Thibedore 6, Pope 7, Noel 8, Bangura 18, Rigaux 2. Banc : Pfister 6, Yangue 4, Balayera 3. Non entrée en jeu : Ingueza-Moussinga. Entr : Fabrice Courcier.

Prochain rendez-vous

Dans le cadre de la 23e journée de Nationale 1, les joueurs de Fabrice Courcier recevront Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) au Palais des Sports. Le match aura lieu le mardi 4 février à 20h.