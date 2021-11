Seine-Maritime. Pour un achat immobilier, Rouen est la ville la plus chère

Dans la plupart des cas, quel que soit le bien choisi, dans le neuf comme dans l'ancien, en appartement ou en maison, Rouen est sans surprise la ville la plus chère pour un achat immobilier en Seine-Maritime. C'est ce qui ressort, cette année encore, de la synthèse sur la conjoncture immobilière départementale établie par les Notaires de France, en se basant sur des chiffres compilés entre le mois de novembre 2018 et la fin octobre 2019.

Plus de possibilités en périphérie

qu'en centre-ville

Pour les appartements anciens, il faut compter un prix médian par mètre carré de 2 330 € dans la ville aux cent clochers, alors que cette valeur descend à 1 410 € pour les communes de sa périphérie et à 1 770 € sur l'ensemble du département. La surprise vient en revanche des appartements neufs, où le prix médian par mètre carré se situe à 3 240 €, soit en dessous du reste de la Métropole rouennaise (3 470 €) ou du centre-ville du Havre (3 540 €).

Du côté des maisons, les notaires procèdent différemment et prennent également en compte les valeurs totales des biens, en plus des prix au mètre carré. Pour un bien acheté dans l'ancien, le prix médian dans la ville-centre de l'agglomération est de 193 500 € pour une maison de 89 m2 sur une parcelle de terrain de 260 m2. Dans les communes voisines, le prix médian descend à 171 800 € pour des maisons plus grandes (95 m2) et sur des terrains plus conséquents (510 m2).

En ce qui concerne les maisons neuves, impossible de parler de marché à Rouen, où il ne s'en construit pratiquement pas. Mais pour ce qui touche aux autres communes de la Métropole, le prix médian s'élève à 217 600 € pour une surface évaluée à 94 m2 et un terrain avoisinant les 330 m2, soit à peine plus cher que la moyenne départementale.