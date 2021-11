Rouen. 120 métiers sont à découvrir pendant trois jours au Parc des expositions

Un premier salon de l'orientation régional, baptisé Parcours métiers, est organisé au Parc des expositions de Rouen. C'est la Région Normandie qui est à l'initiative de ce rendez-vous qui devrait attirer 30 000 visiteurs pendant trois jours, dont de nombreux collégiens et lycéens.

120 animations à tester

L'occasion pour les jeunes d'y voir un peu plus clair dans leur orientation et dans leur futur choix de carrière, en rencontrant des professionnels, en s'informant sur les filières qui recrutent et en participant à des ateliers. Quelque 120 animations pendant les trois jours du salon devront permettre aux jeunes de s'essayer à différentes situations de travail. Le salon s'organise ainsi selon 12 pôles métiers, des ateliers et un espace dédié à la nouvelle Agence d'orientation et des métiers de la Région Normandie. Des food-truck seront également installés sur le parvis pour la pause déjeuner.

Pratique. Jeudi 6 et vendredi 7 février de 9 heures à 17 h 30, samedi 8 février de 10 heures à 18 heures. Ouvert à tous, entrée libre au Parc expo à Rouen.