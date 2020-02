Caen. L'IMEC ouvre ses portes aux curieux. Que peut-on y trouver ?

L'Institut Mémoires de l'Édition Contemporaine (l'IMEC) offre la possibilité à tous de visiter ses couloirs remplis de mystères ce jeudi 6 février. Quels trésors pouvons-nous trouver au sein de cette structure ? Cette visite au sein de l'Abbaye d'Ardenne, située à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, propose tout d'abord d'entrer dans les ateliers de traitement d'archives à l'IMEC et de découvrir les métiers d'archiviste et de bibliothécaire. Les techniques de dépoussiérage, classement des documents, instruments de recherche n'auront plus de secrets pour vous. Rendez-vous à 14 heures à l'Office de Tourisme de Caen la mer.

(Nombre de places limité, inscriptions : Caenlamer-tourisme.fr)