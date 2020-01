Mercato: Cavani, Giroud... l'heure de boucler les dossiers

Si le Paris SG est resté calme jusque-là, son directeur sportif Leonardo n'a pas chômé en coulisses.

Le dirigeant tient en effet l'une des clés du dossier Cavani, qui a animé tout le mois. Le meilleur buteur de l'histoire du club (198 buts), d'abord annoncé tout proche de l'Atlético Madrid, semble cette fois bien parti pour rester à Paris jusqu'au mois de juin, date de l'expiration de son contrat.

Selon plusieurs médias espagnols et français, les négociations étaient au point mort vendredi. Les Colchoneros ne seraient pas disposés à aller au-delà des 15 M EUR pour acheter les six derniers mois de contrat de l'Uruguayen, or, le PSG en réclame plus.

En cas de départ de dernière minute vendredi, le PSG devra lui trouver un remplaçant dans un délai très limité, alors qu'il est encore engagé dans quatre compétitions avec l'ambition de les gagner.

Le marché des avant-centres, justement, paraît bien fermé. Les noms de Fernando Llorente (Naples) et Olivier Giroud (Chelsea) reviennent souvent dans les rumeurs, là où un buteur est souhaité. Le cas du Français est le plus urgent.

Relégué sur le banc, l'international cherche une porte de sortie à moins de six mois de l'Euro, où il espère garder sa place de titulaire des Bleus. L'Inter a longtemps fait office de destination privilégiée, mais les discussions entre Blues et Nerazzurri patinent.

Selon la presse italienne, vendredi, la Lazio serait également sur les rangs pour attirer sur le fil l'ancien de Montpellier.

Slimani vers l'Angleterre?

Un autre champion du monde est en quête d'un point de chute: Steven Nzonzi. Le milieu, propriété de l'AS Rome qui l'a prêté ces six derniers mois à Galatasaray, est tenté par le challenge breton à Rennes, et serait même en passe de s'engager, selon RMC.

Il pourrait même être présenté au public lors du derby de l'Ouest contre Nantes, dans la soirée.

"C'est un profil très intéressant. On va essayer de faire des choses, mais on n'est pas sûr de pouvoir y arriver", a déclaré l'entraîneur Julien Stéphan.

En France, d'autres dossiers pourraient également se décanter dans les dernières heures, à commencer par celui de l'attaquant de Monaco Islam Slimani. Auteur d'un début de saison canon (7 buts, 8 passes), l'Algérien ne joue plus dans le système du nouvel entraîneur Robert Moreno.

L'avant-centre appartenant à Leicester garderait notamment la cote en Angleterre pour un retour dès cet hiver.

Du côté des arrivées, l'ASM, toujours très actif, pourrait être tenté de se renforcer. Bordeaux également est à l'affût de nouvelles forces, en attaque surtout.

A Marseille par contre, l'entraîneur André Villas-Boas a déjà dit qu'il ne voulait pas perturber l'équilibre de son équipe, surprenant dauphin du PSG.

Lyon a animé le mercato en faisant signer, entre autres, Karl Toko Ekambi et Bruno Guimaraes, et le recrutement n'est peut-être pas terminé. "J'attend un défenseur central", a glissé l'entraîneur Rudy Garcia jeudi soir après la victoire de son équipe à Nice en Coupe de France.