Caen. Sursis pour le maraîcher qui conduisait alcoolisé sans permis

Lors d'un contrôle pour défaut d'éclairage, le prévenu a été interpellé pour conduite sans permis et en état d'alcoolémie le 8 janvier dernier. Cet homme de 45 ans, portant 25 mentions à son casier judiciaire mais aucune depuis 2011, avait récemment démarré une activité dans le domaine des fruits et légumes sur les marchés. Il semblait donc donner depuis plusieurs années des gages de "retour dans le droit chemin" et avait par ailleurs accepté que le contenu de son camion rempli de produits frais soit donné à une association caritative lors de sa mise en détention provisoire. C'est peut-être tout ceci qui lui aura valu la clémence du tribunal correctionnel de Caen qui l'a condamné mercredi 29 janvier à six mois de prison dont quatre avec sursis mise à l'épreuve avec obligation de travail, de soin, de passer le permis et de ne pas conduire durant deux mois. Agréablement surpris de ne pas rentrer en prison à l'issue de l'audience où il a comparu sans avocat pour cause de grève, celui qui avait déjà résilié son bail en pensant être incarcéré, a remercié le tribunal.