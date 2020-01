Freneuse. Élise Russis, une graine de championne au Perche élite tour 

Il y aura forcément un avant et un après, dans sa jeune vie d'athlète. Le samedi 8 février, sur le sautoir du Kindarena, devant des milliers de personnes, elle se frottera pour la première fois à ce qui se fait de mieux dans le milieu de la perche féminine. Ninon Guillon-Romarin, Holly Bradshaw, Marion Lotout, Angelica Bengtsson… et Élise Russis ! Ce petit brin de jeune fille, 17 ans depuis peu, originaire de Freneuse et sociétaire du Stade sottevillais, sera la locale de l'étape et l'une des principales attractions pour le public.

Perchistes de père en fille

La perche, c'est "une affaire de famille" chez les Russis. Daniel, le père, a transmis sa passion à ses fils et à sa petite dernière, même si celle-ci "n'a jamais vu [son] père sauter, il avait déjà arrêté". Petite fille, dans l'attente de s'élancer à son tour, elle a commencé par la gymnastique, en pensant déjà aux sautoirs. "Fonceuse" et déterminée en compétition, Élise ne se pose pas de questions. Si elle se présente au Kindarena, c'est avant tout pour progresser et apprendre au contact des meilleures. Sans pour autant laisser ses ambitions au vestiaire : "Je ne m'attends pas à être à leur niveau, c'est sûr. Mais j'aimerais battre mon record, qui est de 4,16 m", confie la jeune perchiste.

Cette capacité à ne pas se poser de questions, c'est sa principale qualité, selon ses propres mots mais aussi ceux de Daniel Russis. Sous sa double casquette de père et de coach, il est bien placé pour voir que sa fille "n'a pas de doute, alors qu'il faut une grosse confiance en soi pour sauter". Comme sa fille, il refuse de se projeter trop loin dans l'avenir. Posée et réfléchie hors de la piste, Élise sait "qu'on ne vit pas de la perche". Alors elle poursuit sa scolarité le plus normalement possible, dans l'idée de devenir kinésithérapeute "pour le contact humain". Pour autant, elle garde de gros objectifs sportifs à court terme. "Pour cette saison, j'aimerais battre le record de France en catégorie cadette, qui est de 4,25 m. J'aimerais faire 4,30 m", annonce-t-elle. Et quand on l'interroge sur ce qu'elle imagine pour la suite, la réponse ne se fait pas attendre : "Je pense que les Jeux olympiques, c'est le rêve de tous les athlètes ! Pour moi, c'est le Graal."

Avant d'essayer de tutoyer les sommets, le Perche élite tour restera forcément un acte fondateur dans son parcours sportif. Dans la lignée de son père, liée affectivement à son "club de toujours", Élise espère y porter haut le nom des Russis et les couleurs du Stade sottevillais.

Pratique. Perche élite tour, au Kindarena de Rouen, le samedi 8 février à partir de 20 heures pour les concours élite.