Alençon. Le sanctuaire accueille les sœurs Carmélites Messagères de l'Esprit Saint

Changement de congrégation au Sanctuaire Louis et Zélie Martin d'Alençon.

Les Sœurs de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus étaient arrivées à Alençon en 2008 pour s'occuper de la maison natale Sainte-Thérèse, qui est devenue depuis le sanctuaire Louis et Zélie Martin, depuis que les parents de la Sainte ont à leur tour été béatifiés puis canonisés. Après douze ans d'accueil des visiteurs, les Sœurs de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus viennent de quitter Alençon, la seule ville francophone où elles étaient encore implantées. Pour les remplacer, quatre Sœurs Carmélites Messagères de l'Esprit Saint arrivent du Brésil. "Notre pays d'origine voue un véritable culte à Thérèse, mais aussi à Louis et Zélie Martin", explique Sœur Elisianane, la responsable en France de cette congrégation.

Depuis leur arrivée à Alençon, les carmélites découvrent la ville où a vécu Thérèse avec sa famille. Une ville qu'elles ont appris à connaître au travers des textes sur la Sainte. Elles marchent désormais littéralement dans ses pas, logeant même dans la maison natale de Thérèse…

Les missions des carmélites Brésiliennes (qui parlent portugais, italien, anglais et c'est promis, bientôt le français…) sont d'accueillir les 30 000 pèlerins, issus de quelque 80 pays, qui visitent le sanctuaire d'Alençon chaque année. Durant leur acclimatation, elles seront encadrées par les 70 bénévoles et par les permanents salariés du Sanctuaire. Mais leurs missions seront aussi d'être les témoins de ce qu'a été la famille Martin. Beaucoup de visiteurs du sanctuaire ne sont pas forcément très croyants, mais beaucoup réclament malgré tout une participation spirituelle, une présence de prière. Le sanctuaire reçoit du monde entier quelque 18 000 intentions (demandes de prières) chaque année. "Les carmélites sont donc en quelque sorte les âmes du Sanctuaire d'Alençon ", explique le père Thierry Esnault-Morel, le recteur du lieu.

Les Carmélites Messagères de l'Esprit Saint sont environ 200 dans le monde, dont une vingtaine en France et désormais quatre à Alençon, pour une première acclimatation d'un an, en espérant vivre ici une longue et belle histoire. L'installation officielle de ces Carmélites aura lieu le dimanche 2 février, à l'occasion de la messe de 11 heures, célébrée en la basilique Notre-Dame d'Alençon.

Le sanctuaire d'Alençon est composé de la maison Louis et Zélie Martin (face préfecture), mais aussi du centre d'accueil des pèlerins (rue Etoupée), de la basilique Notre-Dame, du pavillon Louis Martin, et de la maison de la nourrice de Thérèse à Semallé.