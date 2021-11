Caen. Bar à ongles au Comptoir d'Olivia

Avec maintenant 18 années d'expérience dans l'onglerie, dont 7 ans de partenariat avec la franchise l'Onglerie et deux années sous l'enseigne "Des pieds et des mains", Olivia Feray ouvre une nouvelle boutique. Elle mêle à la fois "soins pour les ongles des mains et des pieds" et "vêtements, bijoux et accessoires". Les tarifs variant de 25 à 60 euros, elle propose pour l'onglerie "des soins d'ongles, de la pose d'ongles et des poses de vernis semi permanent". Ouvert du lundi au samedi.