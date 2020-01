Dieppe. Le Brexit est là mais rien ne change sur le port

Voilà deux ans que le port de Dieppe se prépare à l'éventualité d'un Brexit dur qui pourrait fortement impacter ses activités. Le vendredi 31 janvier, le Royaume-Uni quitte officiellement l'Union européenne, mais rien ne devrait changer jusqu'à la fin de la période de négociation qui s'ouvre entre l'UE et les Britanniques, au moins jusqu'au mois de décembre 2020. "Les trafics auront lieu dans les mêmes conditions de contrôle, y compris sur les potentiels contrôles douaniers ou phytosanitaires", précise Jean-Christophe Lemaire, président de la régie dieppoise des activités portuaires.

Quels que soient les accords qui seront négociés et qui entreraient en vigueur au 1er janvier, le port se dit prêt. Il a les autorisations pour les contrôles douaniers et phytosanitaires, 800 000 euros ont été investis pour les contrôles déportés au hangar d'Afrique et une signalisation adaptée a été mise en place. 50 000 camions passent par le Transmanche chaque année.

La routine sur le Transmanche

Pas de changement non plus à prévoir du côté des passagers, comme le précise DFDS, l'opérateur de la ligne entre Dieppe et Newhaven. Les réservations restent valables et la carte d'identité suffit. Dès 2021, la carte européenne d'assurance maladie ne sera plus valable. Parmi les autres évolutions possibles, l'itinérance des données mobiles, les dispositions pour voyager avec un animal de compagnie ou encore la validité du permis de conduire.