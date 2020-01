Agglo de Rouen. L'Établissement français du sang contraint de se réorganiser

Depuis le 21 octobre 2019, la maison du don Saint-Sever à Rouen est fermée. L'Établissement français du sang (EFS) a été contraint de prendre cette décision "pour une durée indéterminée", face au manque de médecins. "Une collecte de sang ne peut se tenir sans la présence d'un médecin", rappelle l'EFS dans un communiqué.

Des horaires élargis

Face à cette situation qui se prolonge, de nouveaux horaires et jours d'ouverture sont mis en place à la maison du don de Bois-Guillaume. Il est possible de venir donner son sang dès 9 heures le matin et jusqu'à 18 heures sans interruption, les lundis, mardis, mercredis et vendredis. Les samedis, les lieux sont ouverts de 8 heures à 13 heures. Pour rappel, 500 dons sont nécessaires chaque jour en Normandie.

Pour donner son sang, il faut avoir entre 18 et 70 ans révolus, être en bonne santé, peser plus de 50 kg, ne pas être à jeun et bien s'hydrater avant le don. Il faut penser à prendre une pièce d'identité avec soi.