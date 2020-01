Le Mesnilbus. Une ancienne secrétaire de mairie accusée de détournement

Un an de prison avec sursis, c'est la peine requise, le mercredi 29 janvier à Coutances, à l'encontre d'une ancienne secrétaire de mairie, âgée de 40 ans et accusée d'avoir détourné plus de 130 000 € à l'époque où elle travaillait pour les communes de Laulne et du Mesnilbus. Elle aurait accumulé son butin en établissant de fausses factures. Le procureur a aussi requis des amendes à l'encontre des deux maires, accusées de négligence. Le tribunal rendra son délibéré le mercredi 19 février prochain.