Normandie. Le Seinomarin Sébastien Windsor prend la tête des chambres d'agriculture

Sébastien Windsor, agriculteur et ingénieur qui multiplie les responsabilités au sein des professions agricoles, a été élu ce mercredi 29 janvier à la tête des chambres d'agriculture françaises. Il remplace Claude Cochonneau, décédé accidentellement le 22 décembre 2019.

Agriculteur près de Rouen

Premier vice-président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et président de la chambre d'agriculture de Normandie, Sébastien Windsor, qui aura 50 ans le 17 avril, avait assuré l'intérim en attendant la tenue de nouvelles élections. S'il multiplie les casquettes dans la profession, il reste agriculteur à Vieux-Manoir près de Rouen, avec une spécialisation dans l'engraissement de porcs et des cultures de céréales, de lin et de colza.

Sébastien Windsor est ainsi vice-président de la Fédération française des producteurs d'oléagineux et de protéagineux, président de l'institut technique de la filière des huiles et protéines végétales Terres Inovia et de l'ensemble des instituts techniques agricoles.

Côté entreprise, il siège au conseil d'administration du groupe agroalimentaire Avril (marques Lesieur, Puget, Matines…).

Côté académique, il préside depuis 2016 l'école d'ingénieurs UniLaSalle, née de la fusion de l'institut polytechnique LaSalle Beauvais avec l'école d'ingénieurs des chambres d'agriculture Esitpa.

Avec AFP.