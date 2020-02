Cadeau. Vos jeux Just Dance à remporter sur Tendance Ouest chaque matin

Le célèbre jeu vidéo Just Dance fête ses 10 ans. À cette occasion, une nouvelle version débarque sur Nintendo Switch : Just Dance 2020. Un nouvel opus de la série avec de nouveaux modes de jeu et des chansons exclusives : Ariana Grande, Katy Perry ou Aya Nakamura vous feront danser entre amis ou en famille.

