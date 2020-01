Le Havre. L'aéroport organise des portes ouvertes

Vous souhaitez prendre prochainement votre envol ou simplement découvrir ce lieu clé de Seine-Maritime ? Ne manquez pas la 5e édition des portes ouvertes de l'aéroport du Havre-Octeville. Ce site géré par Edeis vous accueillera le dimanche 2 février, en non-stop de 11 heures à 17 heures.

Catherine Douillet est agent commercial et administratif à l'aéroport du Havre-Octeville, elle nous parle de cette journée spéciale.

Lors des portes ouvertes, la tour de contrôle est extrêmement visitée, il est donc obligatoire de réserver dès maintenant, au 02 35 54 65 00. Ce même numéro est à composer pour les visiteurs qui souhaitent déjeuner sur place, au restaurant qui vous offrira par ailleurs une belle vue sur la piste.

Autour des clubs et entreprises basés sur cet aéroport (qui dispose au minimum d'aéronefs de deux tonnes), une nouveauté sera à découvrir ce dimanche : un simulateur en chute libre indoor (une soufflerie). C'est une bonne étape à franchir, notamment si vous avez l'intention de sauter en parachute plus tard.

Retrouvez plus d'informations sur lehavre.aeroport.fr et edeis.com.

À l'occasion de cette journée portes ouvertes, votre radio normande Tendance Ouest vous offre en ce moment :

- Un séjour en Bulgarie en hôtel 4 étoiles (avec votre agence de voyages Rond point évasion)

- Votre baptême de l'air pour trois personnes (avec l'aéroclub Jean Maridor)

- Votre vol en ULM (avec ULM 76 et PARA 76)

- Votre baptême de chute libre indoor (dans le simulateur d'Abeille Parachutisme/VenturiZone)

- Une sortie pour 2 à Disneyland Paris au départ du Havre (avec Hangard Voyage).