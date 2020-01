Basketball. Le jour où Kobe Bryant a inscrit 81 points contre les Raptors

En 20 ans de carrière, Kobe Bryant a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la NBA. Quintuple champion NBA, il est l'un des seuls joueurs à avoir inscrit plus de 30 000 points au cours de sa carrière. C'est également le plus jeune joueur à avoir débuté un match de NBA et un match du All-Star Game. C'est d'ailleurs lui qui détient le record du nombre de titres de NBA All-Star Game MVP.

Et parmi tous ces faits d'armes, une performance mémorable a marqué l'histoire de la NBA, celle du 22 janvier 2006 face à Toronto, où Kobe Bryant a inscrit pas moins de 81 points, réalisant ainsi la deuxième meilleure performance de l'histoire derrière les inaccessibles 100 points de Wilt Chamberlain en 1962.