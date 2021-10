Rouen. Les Dragons de Rouen battent les Scorpions de Mulhouse

Le match

Face à leur bête noire de la saison, les Jaunes et Noirs sont enfin parvenus à s'imposer en championnat face aux Alsaciens après l'avoir fait en demi-finale de Coupe de France. Et pourtant, le match débutait mal et les visiteurs du jour ouvraient la marque après un peu plus de treize minutes de jeu par Julien Munoz pour l'unique but du premier tiers-temps. Supérieurs dans le jeu, les Rouennais parvenaient logiquement à revenir au score grâce à Marc-André Thinel seul dans le slot, qui temporisait pour offrir le but de l'égalisation à Nicolas Ritz après moins de deux minutes. C'était ensuite à Joel Caron de faire parler sa vitesse pour donner l'avantage aux Normands en fin de 2e tiers-temps 2-1. La différence allait ensuite être faite en supériorité numérique par Joris Bedin bien servi par Anthony Guttig 3-1.

La fiche

Periode 1

Mulhouse - Julien Munoz (Lucien Onno, Josh Bowes) 13:47

Periode 2

Rouen - Nicolas Ritz (Marc-Andre Thinel, Kevin Dusseau) 1:42

Rouen - Joel Caron (Mathieu Roy, Cam Barker) 17:32

Periode 3

Rouen - Joris Bedin (en supériorité numérique) (Anthony Guttig, Marc-Andre Thinel) 3:31

Prochain rendez-vous

Quatrièmes au classement et à un point d'Amiens avec un match de plus, les joueurs de Fabrice Lhenry se déplaceront à Briançon mardi 28 janvier 2020 avec pour objectif les trois points face à la lanterne rouge du championnat.