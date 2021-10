Football . Le FCR tenu en échec contre Vannes

Tout juste éliminé de la Coupe de France, le Football Club de Rouen, leader du groupe B de National 2, n'a pas totalement réussi à se remettre en marche, face à Vannes, ce week-end.

Les joueurs de David Giguel avaient, pourtant, bien entamer leur rencontre, possédant la maîtrise du jeu. À la 16e minute, Sidibé déclenche une puissante frappe dès 25 mètres qui ne passe pas loin du but vannetais. S'en suit d'une tête de Diarra, à la 29e minute, qui s'écrase sur la barre. Les Rouennais trouvent finalement le cadre avant, quelques minutes avant la mi-temps, sur un centre de Dembi pour N'Chobi au second poteau, qui expédie de la tête, la balle au fond des filets (1-0).

Vannes revient dans le match

Logiquement, les Diables Rouges rentrent aux vestiaires en menant au score. Les visiteurs se montrent beaucoup plus dangereux en début de seconde période, à la 61e minute, ils égalisent. Quintin se retrouve seul face à Monteiro, mais le portier rouennais ne parvint pas à repousser le ballon suffisamment. Le Vannetais pousse le ballon au fond des filets (1-1). Le FC Rouen a bien tenté de reprendre le jeu en main avec deux occasions successives de Ouadah et Sidibé à la 69e et 74e, en vain. Les deux équipes se quittent, sous un épais brouillard, sur un score nul. Après la rencontre, David Giguel le coach rouennais, ne se montre pas mécontent de la présentation de ses joueurs, bien au contraire. " On a eu un petit passage à vide, on était moins sur les porteurs. Ils ont trouvé la faille. C'est comme ça. Maintenant, ce que je regarde, c'est le contenu. Pour moi, il a été très bon. On a fait une grosse première période, on a mis beaucoup d'intensité. Si on n'a pas du tout vu Vannes, c'est parce que les mecs ont pressé, ont agressé. On a eu des situations. "

La fiche.

Mi-temps : 1-0, Avertissements : FCR : Sidibe (11e), Ouadah (18e), Dembi (33e), Fourneuf (36e). Vannes : P.Lavenant (24e), Rambaud (27e)

FCR : Monteiro, Ouadah, Burel (cap), Fourneuf, Bassin, Benzia, Dembi, Rogie (Barthélémy 63e), N'chovi (Fataki 75e), Diarra (Sahloune 82e), Sidibe, entr : David Giguel

Vannes: Lamonge, Bouedec, A.Lavenant, Lescot, Laurent, Benamara (Traoré 90e), Quintin, P.Lavenent, Jourdan (Jourdan 10e), Henry, Rambaud. entr : L. Herve

Buts : FCR : Dembi (41e). Vannes : Quintin (61e)

