Caen. 6 600 personnes en 2019 ont retrouvé un emploi en Normandie

Chômage normand en 2019 selon le rapport de Pôle Emploi et de l'Insee : 158 400 demandeurs d'emploi, contre 165 000 en 2018. Avec une baisse du chômage de moins 4,3 %, la Normandie se place dans le peloton médian des régions à bonne performance en France métropolitaine : en compagnie de la Nouvelle-Aquitaine et du Centre-Val-de-Loire.

Moins bons résultats dans six régions, par ordre décroissant : Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Auvergne-Rhône-Alpes, Ile-de-France, Occitanie, Pays de la Loire. Les régions les plus performantes sont la Corse, les Hauts-de-France et la Provence-Côte d'Azur.

Outre-mer, excellents chiffres 2019 de la Guadeloupe, La Martinique et la Guyane.