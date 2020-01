Rouen. Coronis : une fable fantaisiste et un chef-d'œuvre baroque à redécouvrir !

Produit au théâtre de Caen en novembre dernier, Coronis est un opéra baroque du compositeur Sébastien Duron ; une partition que Vincent Dumestre, spécialiste de la musique baroque, exhume : "Il s'agit d'un travail de reconstitution, la partition étant incomplète. Il nous a fallu retrouver le timbre des chants avec les rares indications laissées par l'auteur et recomposer une ouverture manquante." L'œuvre chantée en espagnol est une Zarzuela : "Son style nous est à la fois familier et inconnu, c'est aussi populaire que savant car son compositeur a effectué une véritable synthèse de la musique baroque tentant d'imposer ce nouveau style dans une Espagne encore archaïque". Omar Porras, metteur en scène, compose un monde féerique et enchanteur où les divinités côtoient les humains et s'amuse à casser les codes des dieux hiératiques : "Il y a, en effet, beaucoup d'humour dans le jeu des interprètes", souligne Vincent.

Pratique. Vendredi 31 janvier à 20h et samedi 1e février à 18h à l'Opéra de Rouen Normandie. 10 à 68€. operaderouen.fr